Риски под ключ

Банк России планирует удвоить количество ключевых индикаторов риска (КИР), определяющих требования к бесперебойности работы платежной системы Банка России. По мнению экспертов, на качестве ее работы изменения не скажутся, но добавят бюрократии, особенно небольшим региональным банкам. Между тем с введением цифрового рубля участники рынка ожидают появления новых КИР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ЦБ 1 августа опубликовал изменения в положение, регламентирующее обеспечение бесперебойности функционирования платежной системы ЦБ. Действующее положение требует рассчитывать пять ключевых индикаторов риска (КИР). Большинство из них определяют допустимые временные промежутки сбоев или допустимые доли инцидентов в общем объеме операций. Новое положение добавляет шесть новых КИР риска.

Как пояснил “Ъ” ведущий консультант по информационной безопасности Aktiv.Consulting Александр Моисеев, КИР-6 оценивает общую эффективность процессов ИБ в ходе противодействия событиям списания без согласия клиента, КИР-7 демонстрирует уровень соответствия процессов ИБ при противодействии операциям без согласия клиента в СБП. КИР-8 показывает соответствие регуляторным требованиям ЦБ, КИР-9 — выполнение участниками требований платежной системы.

КИР-10 определяет эффективность реализации контроля электронных сообщений с помощью механизмов информационных систем, КИР-11 дает представление о качестве процессов управления уязвимостями (выявления, оценки, приоритизации, устранения и т. п.).

«Эти меры, как правило, реализуются в той или иной мере, в данном случае можно говорить о дополнительном соответствии требованиям и об усилении контроля со стороны регулятора»,— говорит он.

Эксперты отмечают, что новые КИР в целом уже оцениваются банками, прежде всего крупными, поэтому критического влияния на их деятельность нововведения не окажут. В то же время, по мнению главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, проблемы могут быть с КИР-6, отражающим несанкционированные списания, по которому установлены жесткие нормативы превышения.

Источник “Ъ” на банковском рынке считает, что для кредитных организаций новое положение прежде всего добавит бюрократической работы и на улучшении ситуации с бесперебойностью работы платежной системы не отразится ни в хорошую, ни в плохую сторону. К тому же, по его словам, действующее положение подразумевает возможность вводить и отменять дополнительные КИР по согласованию соответствующих служб Банка России.

«Тот факт, что введение в действие положений приложения, которое вводит эти КИР, перенесено на октябрь 2026 года, можно предположить, что появятся и новые индикаторы риска, учитывающие появление цифрового рубля»,— говорит собеседник “Ъ”.

Однако небольшим банкам, возможно, будет непросто с введением новой версии положения в действие — заметно прибавится бумажной работы, отмечают эксперты. По словам независимого эксперта на банковском рынке Евгения Карпова, «известны случаи, когда ЦБ требовал от региональных банков отчетов, почему у них нет операций по СБП с трех до пяти утра, и ответ, что "люди спят", вызывает подозрения относительно доступности 24/7 сервисов СБП в этом банке». С принятием нового положения, по его словам, также вырастут требования к ИТ и управлению в банках.

Максим Буйлов, Юлия Пославская