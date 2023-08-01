На Совете по развитию общественных пространств Екатеринбурга представили эскизный проект набережной Исети

Эскизный проект благоустройства набережной реки Исеть вблизи жилого комплекса «Дом у реки» в границах улиц Павлодарской и Щербакова представили на заседании Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Хохлова Фото: Елизавета Хохлова

Концепцию разработало архитектурное бюро Маликова, благоустройством будет заниматься «Атомстройкомплекс». Ключевая идея набережной заключается в сохранении природного ландшафта. На площади 12,3 тыс. кв. метров предполагается создать велодорожки, амфитеатр, детские площадки, тихие зоны отдыха, газоны. «Проект будет реализован ко второму кварталу 2026 года», — сообщила директор ООО «Институт комплексного проектирования "Атом"» Екатерина Спирина.

В качестве референса команда рассмотрела спокойный природный парк с зелеными насаждениями, как в Европе и Азии, так как Екатеринбург находится на стыке двух частей. «Участок располагается на стыке двух функциональных зон — городской променад и зеленый остров. Поэтому при проектировании мы старались учитывать оба сценария. Мы хотим сделать среду доступной, понятной и грамотно эксплуатируемой. Жилой комплекс не будет являться изоляционной лентой, которая будет закрывать доступ к набережной»,— рассказал руководитель архитектурного бюро Маликова Никита Маликов.

Члены совета внесли несколько предложений для изменения концепции и оставили эскизный проект на последующие этапы обсуждения.

Елизавета Хохлова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте