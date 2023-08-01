На сортировочном пункте в Москве резко превышены нормы ПДК из-за утечки едкой жидкости

На сортировочном пункте на северо-востоке Москвы разгерметизировалось, по разным данным, от 6 до 23 баллонов с едкой жидкостью. Нормы ПДК превышены в воздухе в 20 раз, по другим данным — в 40 раз.

Инцидент произошел по адресу Алтуфьевское ш., д. 31Б, стр. 1. «Прибыл мусоровоз с шестью канистрами по 20 литров каждая, из которых вытекает жидкость с едким запахом»,— сказал представитель экстренных служб «РИА Новости».

Ближайшие жилые дома располагаются на расстоянии около 300 м. По данным агентства, утилизацией канистр занимается компания «Хартия», а место разлива обработают специальными химическими веществами.

Кадры разлива жидкости опубликовали РЕН ТВ и Telegram-канал Mash, который сообщает, что окрестности пролили пеной, которая деактивирует реакцию.

Управление Роспотребнадзора сообщило о взятии проб воздуха на содержание летучих соединений, хлора, соляной кислоты и сероводорода. Результаты исследований будут известны позднее.