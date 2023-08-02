В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали трех несовершеннолетних за поджог двух релейных шкафов

Трое несовершеннолетних молодых людей были задержаны 30 июля сотрудниками ФСБ за поджог двух релейных шкафов в городе Шарыпово Красноярского края.

О задержании молодых людей стало известно 1 августа из пресс-релиза регионального управления Следственного комитета. В сообщении СКР говорится, что задержанным предъявлено обвинение в диверсии — п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ.

Релейные шкафы, по данным ведомства, молодые люди подожгли на перегоне между станциями Шушь и Шарыпово. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения.

О последствиях порчи имущества ж/д читайте в публикации «Ъ» «Поезда под пристальным начислением».

Мария Федотова