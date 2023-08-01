Власти Британии разрешили ирландским «дочкам» ГТЛК проводить операции по банкротству

Правительство Великобритании выпустило лицензии, которые разрешают дочерним компаниям подсанкционной Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) проводить финансовые операции, связанные с процедурой банкротства. Речь, в частности, идет о зарегистрированных в Ирландии компаниях GTLK Europe и GTLK Capital, следует из сообщения пресс-службы правительства Великобритании.

1 июня 2023 года Высокий суд Ирландии ликвидировал лизинговые компании GTLK Europe и GTLK Capital, после того как российские держатели еврооблигаций заявили об отсутствии у «дочек» возможности выплатить долги в размере $1,6 млрд.

ГТЛК, которой управляют Минтранс и Минфин России, специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники. Структуры компании попали под санкции ЕС и Великобритании в апреле 2022 года. В августе того же года блокирующие санкции против иностранных структур ГТЛК ввели США.

Эрдни Кагалтынов