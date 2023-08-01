Безработица в ЕС остается на рекордно низком уровне

Сегодня Европейское статистическое агентство Eurostat опубликовало данные об уровне безработицы в ЕС и странах зоны евро. В ЕС доля безработных осталась неизменной с мая и составила 5,9%. Это является рекордно низким уровнем за всю историю ЕС. Годом ранее этот уровень составлял 6,1%.

В еврозоне же уровень безработицы в июне составил 6,4%, не изменившись с мая. Это также является рекордно низким уровнем за всю историю стран зоны евро. Годом ранее безработица в еврозоне составляла 6,7%.

Наиболее высокий уровень безработицы в июне зафиксирован в Испании (11,7%) и Греции (11,1%). Самый низкий — на Мальте (2,6%), в Польше и Чехии (2,7%). Уровень безработицы в ЕС стабильно снижается с конца 2020 года, когда стали постепенно ослабевать антиковидные ограничения.

Евгений Хвостик