Команда фестиваля «ЧО» создала виртуальный арт-мир

Виртуальный арт-мир презентовала команда фестиваля «ЧО» на заседании Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. В метавселенной будут располагаться 3D-копии лучших работ фестиваля. К виртуальной реальности можно будет подключиться из любой точки мира и прогуляться по парку уральского искусства.

«Метавселенная будет открываться в браузере и станет полноценным 3D-пространством, небольшой компьютерной игрой, где можно будет прогуляться по острову. На нем мы соберем работы сезонов разных лет»,— рассказал руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.

Кроме того, команда фестиваля показала новые арт-объекты: «Лезет» — абстракцию из мятой стали, «Надувательство» — для привлечения внимания к городским водоемам, «Уральскую азбуку», «Место для чувства» — место, где без лишних диктовок, можно выразить свою скорбь, «Спектр» — наблюдение за температурой и светом, «Закат» — медиафасад на улицах Вайнера-Малышева.

Тема четвертого сезона фестиваля паблик-арта «ЧО» — «Передача энергии». Его участники: Саша Фролова, Сережа Клещев, Дмитрий Пригов, Петя Стабровский, Валерий Казас, Анна Нистратова, Студия ДЭЗ № 5, Катя Гущина, Катя Червонных и Степа Rare.God, Ульяна Розина. Куратором четвертого сезона фестиваля выступает Наиля Аллахвердиева, директор музея современного искусства PERMM.

Первый фестиваль «ЧО» в Екатеринбурге состоялся в 2020 году. Благодаря фестивалю появились такие арт-объекты, как «Трибуна для поэта» Эдуарда Кубенского, медведь «Гриша» Андрея Бартенева, «Ступенчатый человек» Сергея Лаушкина, «Точка зрения» Артема Стефанова, «Поющий камень» Даниила Гирдермана. В прошлом году было создано восемь арт-объектов, в том числе на берегу Верх-Исетского пруда «Индустриальный младенец» художниц Людмилы Калиниченко и Ксении Лариной.

Фестиваль организован компанией «Атомстройкомплекс» при участии уральского филиала Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. В рамках фестиваля запланировано более 80 мероприятий, в том числе: районная школа паблик-арта, перформативный сплав, ярмарка уральских художников, выставка об истории паблик-арта в Екатеринбурге.

Елизавета Хохлова