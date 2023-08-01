«Происходящее просто раскалывает общество»

Спор депутата Госдумы Сергея Миронова и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова перешел на новый уровень. Обсуждая выход РФ из олимпийского движения, который предложил лидер справедливороссов, оппоненты перешли к оскорблениям. Впрочем, спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов считает, что подобная публичная полемика точно не решит проблем российского спорта, но может ему навредить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. Помните, так начинается знаменитая басня? Не секрет, что любая команда, спортивная и не только, добиться результата может, только если все действуют сообща. А то, что произошло между высокопоставленными господами Мироновым и Поздняковым, если называть вещи своими именами, просто раскалывает общество.

Спортивное движение штука тонкая, и президент ОКР Станислав Поздняков, который сам, к слову, является олимпийским чемпионом, не первый год находится в этой сфере и как спортсмен, и как чиновник. И как общаться с коллегами на Западе в эти непростые времена, скорее всего, знает чуть лучше уважаемого политика, курирующего другие направления. Это факт.

И лично мне очень жаль, что столь опытный спортивный руководитель оказался втянут в перебранку, которая все равно ничего не решит.

Заявления политика и депутата Сергея Миронова крайне категоричны — он предлагает стране выйти из олимпийского движения, мол, зачем нам все это, если спортсменов из России никуда не пускают.

Дальше стороны, не стесняясь в выражениях на уровне «поучи жену щи варить», начали выяснять отношения, да еще и втянули в этот спор немало известных спортсменов и политиков. Сейчас даже не хочется всерьез начинать о том, что разного рода альтернативы Олимпиаде придумывали не раз, но эти соревнования не приживались и вряд ли приживутся.

Для того чтобы сломать систему, работающую больше 100 лет, нужно иметь возможности, которые сложно себе представить в современном мире. Особенно удивили слова Сергея Миронова о том, что спорт — не личная «делянка» Олимпийского комитета России и государство тратит на эту сферу немалые деньги.

Вот об этом мы как раз знаем не понаслышке, и всем борцам за справедливость в спорте хочется задать вопрос — а где они были, когда неожиданно «терялись» миллиарды во время подготовки к Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу?

Где был их праведный гнев, когда российский спорт утопили в допинговых скандалах? И самое главное — почему никто тогда за все это не ответил?

Тех, кто все это устроил, просто перекинули на другие направления и все. А сейчас вдруг мы видим странное желание спасти наш спорт. Только вот плюнуть на всех и уйти — это решение ребенка из средней школы так же, как всерьез эмоционально отвечать на такие предложения.

Так что уймитесь, господа. А то со стороны кажется, что вместо проблем российского спорта вас интересует личный пиар. К тому же тот, кто действительно хочет решить ту или иную проблему, вряд ли будет раскалывать общество в столь сложное время. Наверное, не нужно объяснять, кому все это на руку.

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