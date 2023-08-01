RTVI: выдача российских паспортов в первом полугодии выросла на 46%

За первое полугодие 2023 года в России выдали более 5 млн внутренних паспортов, что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Эта цифра стала рекордом с начала введения подобной статистики в 2016 году. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на миграционную статистику МВД.

С января по июнь в этом году российский паспорт получили 5,03 млн человек, в 2022 году за аналогичный период — 3,45 млн человек.

Причины такого роста связаны не столько с демографией, сколько с выдачей паспортов жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, прокомментировал RTVI демограф Алексей Ракша.

«Выдача внутренних паспортов, по идее, должна быть связана с количеством граждан, пересекающих границы возраста, но прирост почти в 1,5 раза опровергает эту гипотезу. Такой рост возможен только по недемографическим причинам»,— пояснил господин Ракша.

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2021 году, составило 735 385 человек, в 2020 году — 656 347, сообщал ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

За январь—декабрь 2022 года решение о приобретении российского гражданства было принято в отношении 691 045 граждан, приводил статистику МВД «Интерфакс».

В апреле 2019 года Россия упростила порядок приема в свое гражданство жителей Донецкой и Луганской народных республик, в мае 2022 года — Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договоры о включении этих четырех территорий в состав России.

Как ранее сообщал «Ъ», в первом квартале 2023 года также произошли изменения в плане интереса жителей стран постсоветского пространства к получению российского гражданства. Уроженцы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Грузии стали заметно реже обращаться за паспортом РФ. Зато среди «новых россиян» стало больше выходцев из Таджикистана, Киргизии и Туркменистана.

Подробнее о переменах в структуре миграции читайте в публикации «Ъ» «Украинцев и белорусов импортозаместили таджикистанцами».

Мария Федотова