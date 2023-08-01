Генерал-полковник Шаманов рассказал об участии всех частей ВДВ в спецоперации

Бывший командующий воздушно-десантными войсками, депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил, что все соединения и воинские части ВДВ задействованы в специальной военной операции на Украине. По словам генерала-полковника, они ведут «активную оборону» при взаимодействии с военнослужащими других видов войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Тот факт, что ВДВ в операции востребованы на 100%, говорит об их высочайшей боеспособности, а также о том, что у них хорошие перспективы развития в будущем»,— сказал ТАСС Владимир Шаманов, добавив, что личный состав ВДВ задействован на северном, центральном и южном операционных направлениях спецоперации.

Он также добавил, что несколько дней назад в зону проведения боевых действий направили сформированный в составе Тульской 106-й воздушно-десантной дивизии третий по счету 119-й парашютно-десантный полк.

По словам Владимира Шаманова, тем самым Генштаб выполняет задачу по увеличению боевого и численного состава ВДВ. О наращивании и совершенствовании боевого состава ВДВ «в качестве основы сил быстрого реагирования» министр обороны Сергей Шойгу сообщал еще в сентябре 2022 года.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».