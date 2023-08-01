На СвЖД восстановили паровоз, который более 60 лет курсировал по Европе

Специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) восстановили до рабочего состояния узкоколейный паровоз Гр-318 из коллекции Музея узкоколейных железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отреставрированный специалистами Свердловской железной дороги (СвЖД) паровоз Гр-318. Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Собранный в 1951 году паровоз Гр-318 до реставрации Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Следующая фотография 1 / 3 Отреставрированный специалистами Свердловской железной дороги (СвЖД) паровоз Гр-318. Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Собранный в 1951 году паровоз Гр-318 до реставрации Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

У паровоза были отремонтированы и замены все основные узлы и агрегаты, а также воссоздан аутентичный внешний вид. Он размещен в депо малой магистрали, его можно увидеть во время экскурсий. По особым случаям Гр-318 будет «на ходу». Отреставрированный паровоз уже совершил несколько поездок в составе ретропоезда в период проведения Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД».

Паровоз собрали в 1951 году на локомотивостроительном заводе им. Карла Маркса в Бабельсберге (Германия, Потсдам). Много лет он ходил в Латвии, Литве, на Украине, а затем — на Хашурской и Тбилисской детских железных дорогах в Грузии. В 2014 году Гр-318 в плохом состоянии был перевезен на Свердловскую детскую железную дорогу (ДЖД) из города Рустави (Грузия).

Ранее на СвЖД восстановили до рабочего состояния узкоколейный паровоз 157С-063. Он был собран на заводе «Красное Сормово» в 1936 году. Много лет паровоз трудился на Кировградском медеплавильном комбинате, а с лета 1983 года был выставлен в парке Энгельса в Екатеринбурге.

Полина Хабарова

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