На СвЖД восстановили паровоз, который более 60 лет курсировал по Европе

Специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) восстановили до рабочего состояния узкоколейный паровоз Гр-318 из коллекции Музея узкоколейных железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
У паровоза были отремонтированы и замены все основные узлы и агрегаты, а также воссоздан аутентичный внешний вид. Он размещен в депо малой магистрали, его можно увидеть во время экскурсий. По особым случаям Гр-318 будет «на ходу». Отреставрированный паровоз уже совершил несколько поездок в составе ретропоезда в период проведения Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД».
Паровоз собрали в 1951 году на локомотивостроительном заводе им. Карла Маркса в Бабельсберге (Германия, Потсдам). Много лет он ходил в Латвии, Литве, на Украине, а затем — на Хашурской и Тбилисской детских железных дорогах в Грузии. В 2014 году Гр-318 в плохом состоянии был перевезен на Свердловскую детскую железную дорогу (ДЖД) из города Рустави (Грузия).
Ранее на СвЖД восстановили до рабочего состояния узкоколейный паровоз 157С-063. Он был собран на заводе «Красное Сормово» в 1936 году. Много лет паровоз трудился на Кировградском медеплавильном комбинате, а с лета 1983 года был выставлен в парке Энгельса в Екатеринбурге.