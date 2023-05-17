На СвЖД отреставрировали паровоз, стоявший в парке Энгельса 30 лет

Специалисты Свердловской железной дороги (СвЖД) восстановили до рабочего состояния узкоколейный паровоз 157С-063, который долгие годы стоял в парке им. Энгельса в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, сейчас локомотив находится в депо малой магистрали в парке Маяковского. В «Ночь музеев» его выставят на открытую площадку Детской железной дороги (ДЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

По особым случаям паровоз можно будет увидеть «на ходу». В рамках работ по реставрации была полностью восстановлена силовая установка: котел, топка, парораспределительный механизм. Сейчас завершаются работы по приданию поезду аутентичной окраски.

Паровоз собрали на заводе «Красное Сормово» в 1936 году. Много лет он трудился на Кировградском медеплавильном комбинате, а с лета 1983 года был выставлен в парке Энгельса. Более 30 лет этот редкий образец являлся визитной карточкой парка. К его разрушению привели действия вандалов и влияние климатических факторов.

Напомним, реконструкцией самого парка Энгельса займется Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Последний ремонт в парке был в 2008 году. Сейчас в нем темно, опасно неудобно: нет освещения, затопленные дорожки, небезопасное и устаревшее игровое оборудование.

Диана Сунагатуллина

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