Шесть тысяч жителей Ленобласти мобилизировали с сентября 2022 года

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 1 августа, во время пресс-конференции рассказал, что шесть тысяч жителей региона были мобилизованы во время частичной мобилизации. «У нас ушло добровольцев три именных дивизиона — “Невский”, “Ладожский” и “Ленинградский”. По контракту в прошлом году ушло более тысячи человек. В этом году также уже более тысячи жителей заключили контракт. Общую численность тех, кто там находится, можно представить. Часть уходит, часть возвращается»,— заявил Александр Дрозденко.

Он отметил, что у правительства региона есть точные данные о раненых и погибших. По его мнению, это информация «тяжелая», но «критичная». «Они (потери) в разы меньше, чем нам пытается представить та стороны. Я знаю эту информацию, но не могу ее вам назвать. Хотя я считаю, что такая информация должна быть в открытом доступе. Она грустная и тревожная, но лучше знать правду и понимать, чем пытаться строить вокруг какие-то догадки»,— заключил губернатор.

«Ъ-СПб» взял интервью у господина Дрозденко. Губернатор Ленобласти рассказал об экономических итогах первого полугодия 2023 года, о взаимоотношениях с компанией «Русал» и о том, как будут решаться вопросы национализации.

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