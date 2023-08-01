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Коммерсантъ FM
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«Инженеры Huawei классно поработали и над алгоритмами камер»

Александр Леви — о смартфоне Nova11 Pro

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о достоинствах новинки от Huawei.

Фото: Huawei

Фото: Huawei

Флагманская новинка семейства Huawei Nova вышла весьма заметной. В качестве одного из варианта расцветки для модели 11 Pro разработчики выбрали насыщенный зеленый. Этот цвет точно выделит смартфон среди прочих. К тому же внимание привлечет материал, который дизайнеры выбрали для задника. Это так называемая экокожа с нанесенным блинтовым тиснением логотипа Nova по всей поверхности.

В Huawei утверждают, что 11 Pro — это первый в индустрии смартфон с подобным типом покрытия. С этой находкой компанию, действительно, можно поздравить. Тактильные ощущения приятные, а практичные свойства на высшем уровне.

Но вот к цвету есть замечание. По ходу тестирования новинки я не смог избавиться от прочной ассоциации с цветом городских заборов и гаражей. Слишком простой получился оттенок, нечто более благородное было бы уместнее. Сам корпус Nova 11 Pro вышел тонким, удобным и заметно легким для своих габаритов.

Если от вкусовщины отойти к оценке характеристик смартфона, то тут все хорошо, даже несмотря на историю процессора Snapdragon 778G уже в трех поколениях семейства Huawei Nova. Вероятно, в предыдущих итерациях он зарекомендовал себя как чипсет с запасом.

В любом случае, пользователь чаще всего смотрит на экран, а не в показатели синтетических тестов. Картинка же на изогнутом по бокам OLED дисплее c диагональю 6,8 дюйма и частотой 120 Гц выглядит и настроена здорово, к тому же еще и защищена закаленным стеклом Kunlun Glass. Не без опаски несколько раз бросал смартфон на пол из разных материалов, к концу тестов больше переживал за сами покрытия.

Инженеры Huawei также классно поработали над алгоритмами камер Nova 11 Pro. И основная, и особенно фронтальная здорово справляются со своими задачами. Видно, что создатели рассчитывают на аудиторию пользователей, которая производит фото- и видеоконтент. Вам даже ненавязчиво подскажут и покажут особый режим «Видеоблог».

Регулярная и продолжительная запись будет стремительно расходовать запас батарейки. На этот случай в комплекте есть быстрая зарядка на 100 Вт. Вещь с такими показателями редкая и одновременно необходимая для современного смартфона.

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