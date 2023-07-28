Липецкие власти ищут подрядчика для ремонта региональных дорог за 1 млрд рублей

Областное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» ищет подрядчика для ремонта дорог регионального значения за 983,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчика выберут в ходе открытого конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться выгодность ценовых предложений участников, во вторую — их квалификация. Заявку можно подать до 11 августа, итоги подведут 16 августа.

Победителю конкурса нужно будет отремонтировать 58 км дорог в Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Лебедянском районах. Работы должны стартовать 1 апреля 2024 года, завершиться — 31 октября 2024 года.

Ранее подконтрольный властям «Липецкавтодорцентр» получил контракт на ремонт региональных дорог в этом году почти на 900 млн руб. Предприятие уже выбрало субподрядчиков для обновления пяти участков дорог за 318 млн руб.

Об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на строительство липецких дорог читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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