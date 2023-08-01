Mercedes-Benz показал предсерийный спорткар AMG GT нового поколения

Компания Mercedes-Benz показала предсерийный спорткар AMG GT нового поколения.

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Автомобиль, показанный в камуфляжной раскраске, будет официально представлен в 2023 году. Никакой официальной информации о новинке пока нет, но, судя по прототипам, купе Mercedes-AMG GT окажется версией нового родстера Mercedes-AMG SL с жесткой крышей.

Напомним, первое поколение Mercedes-AMG GT, которое выпускалось в кузовах купе и родстер, на рынке присутствовало с 2014 по 2022 годы. Премьера нового Mercedes-AMG SL с мотором V8 состоялась осенью 2021 года, а весной 2022 года была показана модификация с 4-цилиндровым двигателем.

Максим Вершинин

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