В день ВДВ в Петербурге отключат 9 фонтанов

Девять фонтанов не будут работать в Петербурге во время празднования Дня Военно-десантных войск в среду, 2 августа. В городском Водоканале причиной приостановки их работы назвали помывку и техническое обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Каждую неделю некоторые наши фонтаны закрываются на помывку и техническое обслуживание. В выходные все они забьют с новой силой»,— сообщили в учреждении.

Так, 2 августа в Петербурге не будут работать фонтаны на Румянцевской площади, на Большой Московской улице, д.6, на Каменноостровском проспекте у дома 5, на Литейном проспекте, д.46, в Александровском парке, у дома 4 на улице Севастьянова и на Благодатной улице, д.34.

Также приостановят работы фонтаны на Петергофском шоссе, д.27 и на Советской улице в Кронштадте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в День ВДВ в Петербурге на полдня перекроют Миллионную улицу.

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