В День ВДВ в Петербурге на полдня перекроют Миллионную улицу

В день празднования Дня Военно-десантных войск в центре Петербурга будет ограничено автомобильное движение.

В частности, в среду, 2 августа, с 11:00 до 14:00 автомобилисты не могут проехать проехать по участку Миллионной улицы от Дворцовой площади до Марсова поля, сообщает СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Также в это время будет перекрыто движение по проезду вдоль Марсова поля — на участке от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за дорожного ремонта в центре Петербурга также ограничили движение по Красному мосту через реку Мойку в створе Гороховой улицы.

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