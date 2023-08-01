Осужденный за оскорбление судьи нацбол добился отправки в колонию

Нацбол Рамазан Сулейманов, осужденный за оскорбление судьи Михаила Антонова к принудительным работам, отправился в УФИЦ исправительной колонии №20. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рамазана Сулейманова признали виновным в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ) в 2021 году и назначили ему год исправительных работ с удержанием 15% заработка. Поводом стал баннер с оскорблением в адрес судьи Михаила Антонова, ранее арестовавшего руководителя нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Юрия Староверова за серию одиночных пикетов. Рамазан Сулейманов виновным себя не признал, а экспертиза показала, что нацбол не касался баннера.

С началом боевых действий на Украине Рамазан Сулейманов уехал на Донбасс и вступил в добровольческий отряд «Барс-8». Таким образом, решение суда он сознательно не исполнил. По возвращении в Нижний Новгород осенью 2022 года суд по представлению ФСИН заменил нацболу наказание на два месяца и 25 дней колонии-поселения.

Однако Нижегородский областной суд отменил это решение по представлению прокуратуры. Рамазан Сулейманов заявил, что ему «проще отсидеть, чем работать на государство». В мае 2023 года Сормовский райсуд предписал ему явиться к 1 августа для отбытия наказания в изолированном участке, функционирующем как исправительное учреждение при ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской области в поселке Высокая гора. «Наконец-то!»— прокомментировал нацбол свою отправку в УФИЦ.

Владимир Зубарев