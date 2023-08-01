Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Фальконье. Архитектура света»

Дата: до 20 августа Место: Музей архитектуры имени Щусева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стеклянные кирпичи, модель №9. XXI век, Санкт-Петербург. Фото А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Стеклянные кирпичи фальконье модели №5, производства NWglass-lab Фото: Музей архитектуры имени Щусева Павильон Саблинского завода М. и А. Франк, Художественно-промышленная выставка в Соляном городке в Санкт-Петербурге, 1911 год. ЦГАКФФД СПб Фото: Музей архитектуры имени Щусева Уличные павильоны Гюстава Фальконье на Всемирной выставке в Чикаго, 1893 год Фото: Музей архитектуры имени Щусева Окно в церкви Воздвижения Креста Господня (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. стар.), архитектор Ю.Н. Терликов, 1907-1913 годы, Хвалынск, Саратовская область Фото: Музей архитектуры имени Щусева Лестница дома Кастель Беранже, архитектор Эктор Гимар, Париж, 1894-1898 гг Фото: Музей архитектуры имени Щусева Стеклянные кирпичи фальконье модели №9 производства Российской империи. Фотограф А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Современные стеклянные кирпичи фальконье производства NWglass-lab, сделанные из вторичного сырья. Фотограф А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Портрет инженера и архитектора Гюстава Фальконье, фотограф Жак Люшер, 1900-е годы. Архив Шато де Ньон Фото: Музей архитектуры имени Щусева Паперть церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Нижегородском детском приюте имени графини О.В.Кутайсовой, архитектор Д.А. Вернер, Нижний Новгород, 1903 год Фото: Музей архитектуры имени Щусева Следующая фотография 1 / 10 Стеклянные кирпичи, модель №9. XXI век, Санкт-Петербург. Фото А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Стеклянные кирпичи фальконье модели №5, производства NWglass-lab Фото: Музей архитектуры имени Щусева Павильон Саблинского завода М. и А. Франк, Художественно-промышленная выставка в Соляном городке в Санкт-Петербурге, 1911 год. ЦГАКФФД СПб Фото: Музей архитектуры имени Щусева Уличные павильоны Гюстава Фальконье на Всемирной выставке в Чикаго, 1893 год Фото: Музей архитектуры имени Щусева Окно в церкви Воздвижения Креста Господня (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. стар.), архитектор Ю.Н. Терликов, 1907-1913 годы, Хвалынск, Саратовская область Фото: Музей архитектуры имени Щусева Лестница дома Кастель Беранже, архитектор Эктор Гимар, Париж, 1894-1898 гг Фото: Музей архитектуры имени Щусева Стеклянные кирпичи фальконье модели №9 производства Российской империи. Фотограф А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Современные стеклянные кирпичи фальконье производства NWglass-lab, сделанные из вторичного сырья. Фотограф А. Стрельников Фото: Музей архитектуры имени Щусева Портрет инженера и архитектора Гюстава Фальконье, фотограф Жак Люшер, 1900-е годы. Архив Шато де Ньон Фото: Музей архитектуры имени Щусева Паперть церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Нижегородском детском приюте имени графини О.В.Кутайсовой, архитектор Д.А. Вернер, Нижний Новгород, 1903 год Фото: Музей архитектуры имени Щусева

Гюстав Фальконье — швейцарский архитектор и инженер. Он создал стеклянный кирпич, один из самых красивых строительных материалов, названный в его честь. Выставка в Музее архитектуры посвящена истории стеклянного кирпича: как он был представлен в 1893 году, его использование в России и Европе, сохранившиеся примеры работы с этими кирпичами в архитектуре.

«Владимир Маяковский: ''Я — рекламист''»

Дата: до 27 августа Место: «Зарядье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Следующая фотография 1 / 8 Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье» Выставка «Владимир Маяковский: "Я — рекламист"» Фото: Парк «Зарядье»

Выставка «Я — рекламист» приурочена к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Основная экспозиция посвящена работе Маяковского над государственными заказами: стихи, слоганы, плакаты и т. д. В качестве примеров приведены работы поэта для «Окон РОСТА», издательства «Сегодняшний лубок», совместные работы с Александром Родченко и другие.

«Вова Перкин. Перкуссия. Живопись ХХI века из Майкопа»

Дата: до 17 сентября Место: ММОМА на Гоголевском

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Летний вечерок в пансионате доктора Кикимора (240х200 акрил, холст, 2018) в коллекции МИРА Фото: ММОМА Броккодзило цветущая голова наступает (100х120, холст, акрил, 2018. Коллаб с Сережей Фили) в коллекции Снежаны Черногорцевой Фото: ММОМА Дом Расслабон (250х200см холст,акрил, 2021) в коллекции Ольги Карпуть Фото: ММОМА Перкуссия Фото: ММОМА Долина чудная долина (150х200 холст, акрил, 2019 коллаб с Димой Макондой) в коллекции Светланы Бондарчук Фото: ММОМА Рождение идеи (180х300см холст, акрил, 2021) в коллекции Наталии Опалевой Фото: ММОМА Фото: ММОМА Слоновый сервиз в посудной лавке (140х200 холст, акрил, 2021) в коллекции Филиппа Киркорова Фото: ММОМА Следующая фотография 1 / 8 Летний вечерок в пансионате доктора Кикимора (240х200 акрил, холст, 2018) в коллекции МИРА Фото: ММОМА Броккодзило цветущая голова наступает (100х120, холст, акрил, 2018. Коллаб с Сережей Фили) в коллекции Снежаны Черногорцевой Фото: ММОМА Дом Расслабон (250х200см холст,акрил, 2021) в коллекции Ольги Карпуть Фото: ММОМА Перкуссия Фото: ММОМА Долина чудная долина (150х200 холст, акрил, 2019 коллаб с Димой Макондой) в коллекции Светланы Бондарчук Фото: ММОМА Рождение идеи (180х300см холст, акрил, 2021) в коллекции Наталии Опалевой Фото: ММОМА Фото: ММОМА Слоновый сервиз в посудной лавке (140х200 холст, акрил, 2021) в коллекции Филиппа Киркорова Фото: ММОМА

Московский музей современного искусства представляет выставку работ современного художника Вовы Перкина. Всего в экспозиции будет представлено около 160 произведений, созданных в период с 2016 по 2023 год. Основной инструмент работы Перкина — живопись. Выставка состоит из работ, собранных в музеях и частных коллекциях: AZ Art, творческого сообщества Мира, музея Сергея Курехина, Фонда RuArts и других.

ТЕАТР

«Идеальный муж»

Место: Театр комедии

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Комедия по пьесе Оскара Уайльда задает важный вопрос, что такое идеальный партнер и на что в таких отношениях можно закрыть глаза. Постановка будет идти весь месяц в Театре комедии, главные роли в ней исполнили Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Миллер и другие.

КИНО

«Кентавр»

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Камерная лента о поездке в такси. Она любит кататься по городу и находит в этом спокойствие, он внушает доверие и выводит на контакт с собой. Новый триллер с Юрой Борисовым в главной роли.

«Гипнотик»

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Цель жизни Дэнни Рурка (Бен Аффлек) — найти пропавшую дочь. Добиваясь своей цели, герой пытается распутать серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Детективный триллер Роберта Родригеса, отсылающий к работам Дэвида Финчера.