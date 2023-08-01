Культповестка

ВЫСТАВКИ
«Фальконье. Архитектура света»
Дата: до 20 августа
Место: Музей архитектуры имени Щусева
Гюстав Фальконье — швейцарский архитектор и инженер. Он создал стеклянный кирпич, один из самых красивых строительных материалов, названный в его честь. Выставка в Музее архитектуры посвящена истории стеклянного кирпича: как он был представлен в 1893 году, его использование в России и Европе, сохранившиеся примеры работы с этими кирпичами в архитектуре.
«Владимир Маяковский: ''Я — рекламист''»
Дата: до 27 августа
Место: «Зарядье»
Выставка «Я — рекламист» приурочена к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. Основная экспозиция посвящена работе Маяковского над государственными заказами: стихи, слоганы, плакаты и т. д. В качестве примеров приведены работы поэта для «Окон РОСТА», издательства «Сегодняшний лубок», совместные работы с Александром Родченко и другие.
«Вова Перкин. Перкуссия. Живопись ХХI века из Майкопа»
Дата: до 17 сентября
Место: ММОМА на Гоголевском
Московский музей современного искусства представляет выставку работ современного художника Вовы Перкина. Всего в экспозиции будет представлено около 160 произведений, созданных в период с 2016 по 2023 год. Основной инструмент работы Перкина — живопись. Выставка состоит из работ, собранных в музеях и частных коллекциях: AZ Art, творческого сообщества Мира, музея Сергея Курехина, Фонда RuArts и других.
ТЕАТР
«Идеальный муж»
Место: Театр комедии
Комедия по пьесе Оскара Уайльда задает важный вопрос, что такое идеальный партнер и на что в таких отношениях можно закрыть глаза. Постановка будет идти весь месяц в Театре комедии, главные роли в ней исполнили Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Миллер и другие.
КИНО
«Кентавр»
Камерная лента о поездке в такси. Она любит кататься по городу и находит в этом спокойствие, он внушает доверие и выводит на контакт с собой. Новый триллер с Юрой Борисовым в главной роли.
«Гипнотик»
Цель жизни Дэнни Рурка (Бен Аффлек) — найти пропавшую дочь. Добиваясь своей цели, герой пытается распутать серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Детективный триллер Роберта Родригеса, отсылающий к работам Дэвида Финчера.