Refinitiv: Россия в июле увеличила морской экспорт дизтоплива на 5%

Россия по итогам июля увеличила экспорт дизтоплива из своих морских портов на 6% по сравнению с июнем, примерно до около 3,8 млн тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и Refinitiv. Выбывающие мощности первичной переработки на НПЗ сократились на 37,3%, до 2,458 млн тонн.

Ключевым направлением для экспорта дизтоплива и газойля остается Турция, поставки по этому направлению в июле составили около 1,3 млн тонн. Отгрузки дизтоплива из РФ в направлении Бразилии достигли рекордна, превысив 700 тыс. тонн, в основном экспорт туда идет из балтийского порта Приморск. Порядка 0,66 млн тонн российского дизтоплива было отправлено в страны Африки, в основном в Марокко, Тунис, Сенегал, Гану и Ливию.

Кроме того, около 270 тыс. тонн дизтоплива отгрузили в направлении рейдовой перевалки «борт-в-борт» (ship-to-ship, STS) вблизи греческого порта Каламата. Трейдеры считают, что часть груза оттуда направляется в страны Азии и Ближнего Востока. Еще порядка 200 тыс. тонн экспортированных в июле объемов дизтоплива пока не имеют пункта назначения.

Как сообщал «Ъ», экспорт дизтоплива из России в первом полугодии, несмотря на эмбарго Евросоюза и потолок цен, вырос на 11% в годовом выражении. Крупнейшим покупателем была Турция, затем идут Саудовская Аравия и Бразилия, вырвавшаяся на чистое второе место. РФ также активно осваивает поставки в Африку, на которую уже приходится более 20% экспорта.

Подробности — в материале «Ъ» «Дизтопливо нашло теплые места».

Лаура Кеффер