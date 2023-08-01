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Все для комфорта: как выгодно купить квартиру у моря

В ЖК «Флора», расположенном в самом сердце Сочи, можно заказать ремонт «под ключ» и получить скидку на мебель и бытовую технику

Каждый год многие россияне, побывав на море и в полной мере насладившись южным климатом, задумываются о покупке квартиры на черноморском побережье. Все рекорды по спросу и привлекательности бьет, разумеется, Сочи.

Одни хотят переехать на главный курорт страны для постоянного проживания. Другие — обзавестись собственной резиденцией на побережье, чтобы в сезон отдыхать с еще большим комфортом, а в несезон сдавать ее в аренду. Но всем, вне зависимости от цели покупки, хочется поскорее оказаться на пляже и окунуться в теплое море. Иными словами, купить квартиру, приехать и сразу начать отдыхать.

Именно для таких клиентов федеральный девелопер «Неометрия» запускает акцию «Ультра все включено» — особое предложение для тех, кто хочет приобрести квартиру в самом сердце Сочи в ЖК «Флора». Услуга позволяет заказать ремонт «под ключ» Prime, а также получить сертификаты на покупку мебели со скидкой 99% и сертификат на бытовую технику.*

Благодаря «Ультра все включено» покупатель сразу решает все свои задачи при заселении в новую квартиру и может сосредоточиться на главном — приятном отдыхе на лучшем российском курорте.

«Флора» — жилой комплекс комфорт-класса компании «Неометрия», расположенный в живописном и экологически чистом районе Сочи — Кудепсте. Проект гармонично вписан в естественный ландшафт и расположен рядом с живописным Национальным парком с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовой рощей, объектом природного наследия ЮНЕСКО. На территории жилого комплекса представлены идеальные условия для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха. В шаговой доступности есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура — магазины, школа, детский сад, аптеки и фитнес-центры.

*Предложение действительно до 01.09.2023 для покупателей квартир в ЖК «Флора» (2-я очередь). Узнать больше вы можете, посетив сайт федерального девелопера «Неометрия».

https://neometria.ru/ Застройщик: ООО СЗ «РАФСТРОЙ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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