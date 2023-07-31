В центре Петербурга ограничат движение по Красному мосту и набережной Мойки

В связи с производством работ по установке временных ограждений в Адмиралтейском районе Петербурга будет временно ограничено движение транспорта на Красном мосту через реку Мойку в створе Гороховой улицы.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения на переправе будут действовать с 1 по 28 августа.

При этом на тот срок для водителей ограничат также ограничат движение по четной и нечетной сторонам набережной реки Мойки у Гороховой улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 31 июля и 1 августа из-за дорожных работ в Петербурге вводятся ограничения и перекрытия в пятнадцати районах города.

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