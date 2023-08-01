Роспотребнадзор нашел нарушения в работе бани во Всеволожске, где пострадал годовалый ребенок

Специалисты Роспотребнадзора обследовали банный комплекс «Карина» во Всеволожске Ленинградской области, где годовалая девочка отравилась парами хлора, и нашли нарушения, сообщили 1 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

В частности, в бане не оказалось инструкций по обеззараживанию воды и применению дезинфицирующих средств, также не осуществлялся производственный контроль.

Как сообщал «Ъ-СПб», 27 июля в банном комплексе отдыхала компания из нескольких взрослых и детей. Они проводили время у бассейна. В результате у шестерых несовершеннолетних были обнаружены признаки отравления хлором. Годовалая девочка была госпитализирована.

В связи с произошедшим областное управление СК начало доследственную проверку.

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