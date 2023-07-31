Следственный комитет проверяет отравление ребенка парами хлора во Всеволожске

Следственный комитет по Ленобласти начал доследственную проверку после отравления ребенка парами хлора. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, годовалый ребенок, получил отравление парами хлора, находясь с родителями в банном комплексе в городе Всеволожск Ленинградской области. В настоящее время ребенку ничего не угрожает.

«Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий, в ходе которых будут устанавливаться все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего»,— говорится в сообщении ГСУ СК по ЛО.

По информации 78.ru, предположительно хлором отравились еще пятеро детей, однако их не госпитализировали. Опасным паром они могли надышаться в ресторане с баней.

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