Субсидиарную ответственность главы красноярской «Крепости» выставили на торги за 1,3 млрд рублей

Право требования 1,43 млрд руб. субсидиарной ответственности совладельца красноярской ГК «Крепость» Александра Кангуна в пользу банкротного ООО «Крепость-Абакан» повторно выставлено на торги с понижением цены на 10% – за 1,29 млрд руб. Первая попытка продать актив не удалась – на него не нашлось претендентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РОАД Фото: пресс-служба РОАД

В этот раз заявки от потенциальных участников ждут до 2 мая. Торги пройдут 5 мая в форме открытого аукциона.

Группа компаний «Крепость» до 2018 года была крупнейшим автодилером в Красноярском крае, она объединяла два десятка компаний, большая часть которых сейчас находятся в банкротстве. В портфель ГК входили бренды Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане. В 2018 году ООО «Тойота мотор» сообщило о прекращении дилерских договоров с ГК «Крепость». Руководитель и совладелец ГК Александр Кангун также был признан банкротом. Общая сумма его субсидиарной ответственности перед должниками, утвержденная судами, составляет около 2,3 млрд руб. В отношении Александра Кангуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), его рассматривает суд.

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Дарья Решетникова