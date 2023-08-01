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Компенсации ущерба после падения украинской ракеты в Таганроге получили 36 человек

Единовременные выплаты после падения сбитой ПВО украинской ракеты в Таганроге получили 36 жителей города, чье имущество пострадало в результате происшествия. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

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Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

Фото: Telegram-канал Андрея Фатеева

По словам градоначальника, власти приступили к восстановительным работам после расчистки территории. В доме, пострадавшем от взрыва, заменят окна и двери. Также еще 14 человек получат единовременные выплаты в ближайшее время.

«Большая просьба отнестись с терпением и понимаем к работе комиссий администрации города в зоне ЧС. Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблемы жителей в кратчайшие сроки»,— написал Андрей Фатеев.

Глава администрации также поблагодарил предпринимательское сообщество, пришедшее на помощь в восстановительных работах.

Сильный взрыв, произошедший рядом с кафе «Чехов сад» в Таганроге 28 июля, был вызван падением частей сбитой российскими ПВО украинской ракеты. В результате происшествия ранения разной степени тяжести получили 22 человека.

Анастасия Назарова

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