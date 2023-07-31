Власти Таганрога приступили к выплатам пострадавшим от падения ракеты 28 июля

Первые выплаты пострадавшим от взрыва после падения частей украинской ракеты в Таганроге власти города начнут сегодня, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Андрей Фатеев.

Работы по замене дверей и окон в доме по соседству с местом взрыва начнутся завтра.

«На сегодняшний день принято 51 заявление на 108 граждан на единовременную выплату на первоочередные нужды, а также по утрате имущества»,— написал градоначальник.

Также он отметил, что 22 человека получат возмещение вреда здоровью. Средства на это будут выделены из бюджета Ростовской области. В больницах по-прежнему находятся девять человек.

На месте происшествия продолжается ликвидация последствий — работает 30 единиц техники.

Как сообщалось ранее, обломки сбитой зенитной ракеты комплекса С-200 упали в районе кафе «Чехов сад» вечером в пятницу. Минобороны РФ сообщило, что это был украинский снаряд, сбитый российскими ПВО.

Анастасия Назарова