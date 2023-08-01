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Коммерсантъ FM
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В Иркутске начато строительство круизных лайнеров для Байкала

В Иркутске на судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) состоялась церемония закладки четырехпалубного круизного лайнера, предназначенного для эксплуатации на Байкале. Как сообщила пресс-служба группы компаний «Истлэнд» (владеет ВСРП), судно станет первым из двух лайнеров проекта PV8714, разработанного конструкторами компании «Р-Флот. Дизайн».

В церемонии закладки приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, помощник президента РФ Игорь Левитин, полпред президента в СФО Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Строительство современного лайнера — новый этап развития судоходства на Байкале. Корабль длиной 87 метров и шириной 14 метров станет крупнейшим судном в акватории озера. Численность его экипажа — 42 человека. Количество пассажиров составит 144 человека в каютном варианте и 200 — в прогулочном»,— отмечается в сообщении.

Пресс-служб ГК «Истлэнд» также отметила, что окончание строительства первого судна и начало навигации намечено на 2026 год. По данным отраслевого издания «Флагман», стоимость каждого судна проекта PV8714 составит 1,5 млрд руб., а их постройка будет финансироваться за счет АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Влад Никифоров, Иркутск

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