Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Иосилевич обжаловал компенсацию за уголовное преследование

Бизнесмен Михаил Иосилевич подал апелляционную жалобу, оспаривая присужденную ему компенсацию 50 тыс. руб. за незаконное обвинение в сокрытии израильского гражданства, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Михаил Иосилевич посчитал, что Нижегородский райсуд несправедливо оценил моральный вред, причиненный ему уголовным преследованием по этой статье и годом ареста, проведенным в следственном изоляторе. Ранее он потребовал от государства выплатить ему 50 млн руб., используя право на реабилитацию. Однако суд назначил ему компенсацию в тысячу раз меньше заявленных требований.

В июле 2022 года коммерсанта осудили на год и восемь месяцев колонии-поселения, признав его виновным в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Поводом для уголовного преследования стали тренинги наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом) в кафе Михаила Иосилевича «То самое место», которые следствие посчитало посягательством на основы конституционного строя. Также бизнесмену вменили в вину сокрытие израильского паспорта, но суд оправдал его по этой статье и признал за ним право на реабилитацию.

Эмигрировав в Израиль, Михаил Иосилевич отсудил у государства 100 тыс. руб. компенсации расходов на адвокатов.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...