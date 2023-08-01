Михаил Иосилевич обжаловал компенсацию за уголовное преследование

Бизнесмен Михаил Иосилевич подал апелляционную жалобу, оспаривая присужденную ему компенсацию 50 тыс. руб. за незаконное обвинение в сокрытии израильского гражданства, сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Алексей Матасов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Михаил Иосилевич посчитал, что Нижегородский райсуд несправедливо оценил моральный вред, причиненный ему уголовным преследованием по этой статье и годом ареста, проведенным в следственном изоляторе. Ранее он потребовал от государства выплатить ему 50 млн руб., используя право на реабилитацию. Однако суд назначил ему компенсацию в тысячу раз меньше заявленных требований.

В июле 2022 года коммерсанта осудили на год и восемь месяцев колонии-поселения, признав его виновным в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией «Открытая Россия» и угрозах свидетелю Ярославу Грачу. Поводом для уголовного преследования стали тренинги наблюдателей движения «Голос» (признано иностранным агентом) в кафе Михаила Иосилевича «То самое место», которые следствие посчитало посягательством на основы конституционного строя. Также бизнесмену вменили в вину сокрытие израильского паспорта, но суд оправдал его по этой статье и признал за ним право на реабилитацию.

Эмигрировав в Израиль, Михаил Иосилевич отсудил у государства 100 тыс. руб. компенсации расходов на адвокатов.

Владимир Зубарев