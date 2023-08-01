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Державшему челябинку 14 лет в плену похитителю и его матери предъявлены обвинения

Жителю Челябинска, который похитил и удерживал в плену 14 лет и насиловал местную жительницу, а также, по словам потерпевшей, убил другую пленницу, предъявили обвинения. Как сообщают в региональном управлении Следственного комитета, он обвиняется по трем статьям – в похищении человека, изнасиловании и убийстве.

Кроме того, обвинение в похищении предъявлено его матери, которая проживала вместе с ним и знала, что он удерживает пленницу в комнате с навесным замком, угрожая ей убийством в случае попытки бежать.

«Следователем СКР в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу»,- сообщают в областном управлении следственного комитета. Сейчас, по данным СК, мужчина находится в психоневрологической больнице под присмотром правоохранителей.

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