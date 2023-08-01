Новосибирский суд арестовал экс-полицейских по делу об убийстве девушки в 2010 году

Центральный районный суд Новосибирска сегодня избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела об убийстве девушки в 2010 году. По информации аккаунта судов Новосибирской области в соцсети «Вконтакте», до 18 сентября арестованы Максим Кудрявцев, Евгений Бартоломей и Александр Кунц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всем троим предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), Максиму Кудрявцеву и Евгению Бартоломею дополнительно инкриминируется похищение человека (ст. 126 УК РФ). Кроме того, Максиму Кудрявцеву вменяется в вину нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 264 УК РФ).

На прошлой неделе СКР сообщил о задержании двух бывших и одного действующего сотрудников полиции. Их заподозрили в причастности к безвестному исчезновению в 2010 году 15-летней жительницы поселка Усть-Тарка. Недавно расследование этого уголовного дела было возобновлено.

В региональном главке МВД России заявили, что если вина действующего сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

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Илья Николаев