Двое бывших и один действующий сотрудники полиции проверяются на причастность к исчезновению подростка

В Новосибирской области двое бывших и один действующий сотрудники полиции проверяются на причастность к безвестному исчезновению в 2010 году 15-летней жительницы поселка Усть-Тарка, сообщает СУ СК России по региону.

По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователями собрана и проверена информация для установления обстоятельств исчезновения несовершеннолетней. В настоящее время расследование уголовного дела возобновлено.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что если вина действующего сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке.

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Оксана Павлова