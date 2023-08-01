МФО Петербурга почти полностью переключились на онлайн-займы

Микрофинансовые организации, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, с января по март 2023 года увеличили долю онлайн-займов до 93%, сообщили «Ъ-СПб» в Северо-Западном ГУ Банка России. Общая сумма выданных онлайн-займов составила 8,5 млрд рублей.

В целом за этот период петербургские МФО выдали клиентам свыше 1 млн займов на сумму 9,9 млрд рублей. Около половины из них — займы до 30 тыс. рублей на срок до месяца.

В ЦБ отметили, что МФО Петербурга в последние несколько лет перестраивали бизнес-модели, чтобы переключиться с работы с клиентами в офисах на взаимодействие онлайн. Еще в 2018 года доля выданных зарегистрированными в городе МФО составляла только 20%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года объем выдачи автокредитов в Петербурге и Ленобласти достиг 7,6 млрд рублей.

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