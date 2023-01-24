Объем выдачи автокредитов в Петербурге и Ленобласти достиг 7,6 млрд рублей в 2022 году

Спрос на автокредиты в России по итогам 2022 года снизился на 15%, а объем их выдачи просел на 36%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные «Открытие авто».

В среднем россияне для покупки нового авто брали в займы 1,5 млн руб., а для подержанной машины – 1 млн руб. Лидерами по объему выданных автокредитов по итогам года стали Москва и Московская область (8,7 млрд руб.), на втором месте Санкт-Петербург и Ленобласть (7,6 млрд руб.).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что продажи новых «Москвичей» начнутся в Петербурге до конца января.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте