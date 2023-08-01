В отношении переславца возбудили уголовное дело за призывы к экстремизму

УФСБ России по Ярославской области возбудило уголовное дело в отношении жителя Переславля-Залесского. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, переславец придерживался радикальных взглядов. Свои идеи он транслировал в публикациях в социальных сетях. Сотрудниками ФСБ мужчина был задержан. На распространенном видео подозреваемый рассказывает, что «совершил ошибку».

Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Расследование уголовного дела продолжается.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тыс. руб. 42-летнего ярославца за совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Алла Чижова