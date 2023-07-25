Ярославца оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к террористической деятельности

2-й Западный окружной военный суд признал виновным 42-летнего ярославца в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

По данным ведомства, мужчина придерживался экстремистских взглядов и размещал под постами в соцсетях комментарии, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента РФ целях прекращения его государственной или иной политической деятельности.

«По приговору суда Токмачев А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.»,— говорится в сообщении регионального УФСБ.

Алла Чижова