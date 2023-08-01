«Игора Драйв» 5-6 августа примет фестиваль скорости и музыки GARAGE FEST

Гоночная трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 5 и 6 августа примет грандиозный фестиваль скорости и музыки GARAGE FEST.

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В рамках «GARAGE FEST Игора Драйв 2023» пройдут 4-часовая гонка на выносливость в рамках третьего этапа Russian Endurance Challenge 2023 и четвертый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe 2023. Вне гоночного режима зрители этапа RDS Europe 2023 получат доступ в сервис-парк, где смогут поближе познакомиться со спортивной техникой, получить заветный автограф пилотов и сделать фото на память во время фотосессии на трассе.

Дополнит программу фестиваля выставка дрэгстеров и промодов, чье участие украшает чемпионаты России и мира по дрэг-рейсингу RDRC. В рамках выставки «Автокультура» будет представлено более ста редчайших автомобилей – от гоночных болидов до эффектных спорткаров. А в воскресенье, 6 августа, посетители смогут увидеть большинство машин на специальном параде и в соревновательных заездах, которые пройдут на гоночном треке «Игора Драйв». Для удобства гостей экспозиция будет разделена на специальные тематические зоны. По традиции в лектории «Автокультуры» гости смогут послушать выступления авторитетных спикеров, пообщаться с единомышленниками.

Впервые в рамках «GARAGE FEST Игора Драйв» пройдет международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент». Учащиеся ведущих технических ВУЗов страны презентуют жюри болиды собственной постройки и обоснуют их экономическую и техническую эффективность, а затем испытают автомобили на гоночной трассе.

Насыщенной будет и музыкальная программа «GARAGE FEST Игора Драйв 2023». Гостей фестиваля в течение двух дней ждут диджей-сеты и выступление звезд российской эстрады. В субботу, 5 августа, со сцены свои хиты исполнят легендарные Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а на следующий день, 6 августа, раскачивать многочисленных зрителей будет Мари Краймбрери.

Во время фестиваля желающих проверить свои навыки вождения ждут услуги центра контраварийной подготовки, а также картинговые заезды, где каждый из зрителей сможет показать лучшее время уикенда. Возможность немного отдохнуть от режима нон-стоп представится в многочисленных фуд-зонах с разнообразными едой и напитками на любой вкус.