Провал на пересечении улиц Коммунаров и Советская в Ижевске планируют ликвидировать 1 августа

В столице Удмуртии провал, образовавшийся на проезжей части перекрестка улиц Коммунаров и Советской, планируют устранить 1 августа. В настоящее время участок ремонта оградили, здесь проводят необходимые работы и восстанавливают покрытие, сообщает пресс-служба регионального филиал ПАО «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

На участке инцидента установили дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее.

Напомним, утром 1 августа прошел сильный ливень, из-за которого на некоторых улицах образовались большие потоки воды. Так, на ул. Кирова напротив ТЦ «Океан» пользователи засняли «гейзер», а в городок Металлургов из-за скопления воды не шли троллейбусы. Аварийные бригады расчищают водопропускные решетки ливневой канализации.