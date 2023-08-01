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Провал на пересечении улиц Коммунаров и Советская в Ижевске планируют ликвидировать 1 августа

В столице Удмуртии провал, образовавшийся на проезжей части перекрестка улиц Коммунаров и Советской, планируют устранить 1 августа. В настоящее время участок ремонта оградили, здесь проводят необходимые работы и восстанавливают покрытие, сообщает пресс-служба регионального филиал ПАО «Т Плюс».

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

На участке инцидента установили дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее.

Напомним, утром 1 августа прошел сильный ливень, из-за которого на некоторых улицах образовались большие потоки воды. Так, на ул. Кирова напротив ТЦ «Океан» пользователи засняли «гейзер», а в городок Металлургов из-за скопления воды не шли троллейбусы. Аварийные бригады расчищают водопропускные решетки ливневой канализации.

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