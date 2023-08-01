В Ижевске устраняют последствия сильного ливня

В Ижевске утром 1 августа прошел сильный ливень, из-за которого на некоторых улицах образовались большие лужи и потоки воды. На ул. Кирова напротив ТЦ «Океан» пользователи засняли «гейзер».

Из-за скопления воды в городок Металлургов не шли троллейбусы. Как сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, ИжГЭТ оперативно расчищает забившиеся песком стрелки рельсов. На данный момент движение всех маршрутов трамваев и троллейбусов в городе восстановлено.

Аварийные бригады работают во всех районах города, чистят водопропускные решетки ливневой канализации.

Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на данные Гидрометцентра республики сообщает, что в ближайший час, с сохранением днем 1 августа, местами по республике ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с, в отдельных районах возможны ливни и град.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале