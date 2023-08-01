Суд рассмотрит заявление ФНС о включении в реестр требований «Альфастроя» 825 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы в лице ИФНС России по Центральному району Челябинска о включении долга в размере 825,6 млн руб. в реестр требований кредиторов ООО «Альфастрой» подследственного депутата гордумы Олега Иванова. Следующее заседание назначено на 30 августа, говорится в материалах дела.

ИФНС направила заявление с требованием признать компанию банкротом и включить в реестр требований налоговую задолженность еще в апреле 2022 года. В апреле суд принял к производству заявление о вступление в дело о банкротстве, отложив вопрос о включении долга в реестр требований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце июня арбитражный суд региона ввел наблюдение в ООО «Альфастрой» по заявлению предпринимателя Виктора Сухачева, которому застройщик задолжал 3,7 млн руб. Владелец 100% уставного капитала должника и гендиректор Олег Иванов является обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе о преднамеренном банкротстве своей бывшей компании – ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста) и уклонении от уплаты налогов на сумму 516 млн руб., которые задолжало ООО «Алтфастрой». Центральный районный суд Челябинска 24 июня изменил депутату меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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