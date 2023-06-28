Суд ввел наблюдение в компании арестованного челябинского депутата Олега Иванова

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру банкротства – наблюдение в отношении ООО «Альфастрой», принадлежащего подследственному депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Решение принято 28 июня. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Определение суда пока не опубликовано.

Заявления о банкротстве «Альфастроя» направили два кредитора: предприниматель Виктор Сухачев, которому застройщик задолжал 3,7 млн руб., а также ИФНС России по Центральному району Челябинска с требованием в размере 825,6 млн руб.

Владелец 100% уставного капитала компании и гендиректор Олег Иванов является обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе о преднамеренном банкротстве своей бывшей компании – ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста) и уклонении от уплаты налогов на сумму 516 млн руб., которые задолжало ООО «Алтфастрой». Центральный районный суд Челябинска 24 июня изменил депутату меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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