Володин о суррогатном материнстве на Украине: киевский режим поддерживает преступления против детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram сообщение, в котором раскритиковал разрешенное на Украине суррогатное материнство. По его словам, украинские женщины, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы «прокормить себя».
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране»,— написал он.
Ранее в западных СМИ, в том числе Politico и Guardian, опубликовали материалы с историями украинок, которые стали суррогатными матерями.
В июле 2018 года действующий на тот момент генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина — один из мировых центров суррогатного материнства. Однако, по его словам, эту процедуру часто используют для прикрытия вывоза младенцев из страны для продажи или донорства органов. В пример господин Луценко привел лишь один случай с киевской клиникой вспомогательных репродуктивных технологий BioTexCom.
В 2011 году итальянская пара подписала с клиникой контракт на услуги суррогатной матери — гражданки Украины. Но после рождения мальчика ДНК-тест не подтвердил, что мужчина — генетический отец ребенка. Мальчика отдали на усыновление в другую семью. Владельцу BioTexCom Альберту Точиловскому предъявили обвинения в торговле людьми, подделке служебных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Украина — одна из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство. Сфера там регулируется приказом Минздрава. В нем сказано, что суррогатная мать не должна иметь непосредственную генетическую связь с ребенком. Стать суррогатной матерью может совершеннолетняя женщина в возрасте до 38 лет, имеющая хотя бы одного собственного здорового ребенка и у которой нет противопоказаний к беременности и родам.
В России суррогатное материнство в интересах иностранных граждан запрещено.
Подробнее — в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».