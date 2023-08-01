Володин о суррогатном материнстве на Украине: киевский режим поддерживает преступления против детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram сообщение, в котором раскритиковал разрешенное на Украине суррогатное материнство. По его словам, украинские женщины, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы «прокормить себя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне. Сегодня индустрия суррогатного материнства процветает на Украине. Реклама размещается в автобусах, в соцсетях, нанимаются агенты для вербовки молодых женщин по всей стране»,— написал он.

Ранее в западных СМИ, в том числе Politico и Guardian, опубликовали материалы с историями украинок, которые стали суррогатными матерями.

В июле 2018 года действующий на тот момент генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина — один из мировых центров суррогатного материнства. Однако, по его словам, эту процедуру часто используют для прикрытия вывоза младенцев из страны для продажи или донорства органов. В пример господин Луценко привел лишь один случай с киевской клиникой вспомогательных репродуктивных технологий BioTexCom.

В 2011 году итальянская пара подписала с клиникой контракт на услуги суррогатной матери — гражданки Украины. Но после рождения мальчика ДНК-тест не подтвердил, что мужчина — генетический отец ребенка. Мальчика отдали на усыновление в другую семью. Владельцу BioTexCom Альберту Точиловскому предъявили обвинения в торговле людьми, подделке служебных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Украина — одна из немногих стран, где разрешено суррогатное материнство. Сфера там регулируется приказом Минздрава. В нем сказано, что суррогатная мать не должна иметь непосредственную генетическую связь с ребенком. Стать суррогатной матерью может совершеннолетняя женщина в возрасте до 38 лет, имеющая хотя бы одного собственного здорового ребенка и у которой нет противопоказаний к беременности и родам.

В России суррогатное материнство в интересах иностранных граждан запрещено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суррогатное материнство выношено чиновниками».