Около трети жителей Свердловской области ни при каких условиях не пойдут работать на завод

Около 30% опрошенных жителей Свердловской области ни при каких условиях не станут менять профессию, чтобы пойти работать на завод. Еще 7% уральцев имеют рабочую специальность, но не собираются работать по ней. При этом, согласно исследованию сервиса hh.ru, 37% опрошенных готовы сменить профессию в случае крайней необходимости, 20% — случае бесплатного обучения новой специальности, а 15% — в случае гарантированного трудоустройства. Еще в 2020 году рассматривающих возможность устроиться на предприятия было значительно меньше.

Среди тех, кто готов получить рабочую специальность, 63% заявили, что сделали бы это при перспективах профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии, а 40% — ради возможность уйти с нынешней работы, которая уже надоела или не устраивает.

Мужчины чаще женщин готовы освоить новую рабочую специальность, причем лидирующими причинами для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно).

Ранее Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) и hh.ru заключили соглашение о совместной борьбе с дефицитом кадров на предприятиях региона.

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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