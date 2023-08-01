Имущество обанкроченного свинокомплекса в Кузбассе повторно выставлено на торги

Имущественный комплекс ООО «Кузбассмясопром» повторно выставлен продажу за 40,5 млн руб., следует из материалов на портале «Федресурс». В его состав входят объекты недвижимости с земельными участками, оборудование и транспортные средства. Всего в списке – 100 объектов недвижимого имущества и 24 позиции движимого.

Предыдущие торги с начальной ценой 45 млн руб., который должен был пройти 24 июля, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Новый аукцион в форме открытых торгов пройдет 4 сентября.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что большая часть имущества ООО «Кузбассмясопром» оценена как непригодная к эксплуатации. Как пояснил конкурсный управляющий Глеб Макаров, должник долгое время не вел производственной деятельности, а его активы были лишь недавно возвращены в конкурсную массу после оспаривания сделок с аффилированными лицами бывших собственников предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до февраля 2018 года владельцем «Кузбассмясопрома» был Евгений Юган — сын совладельца ООО «Алтаймясопром» (также было признано банкротом) и бывшего владельца УК «Кем-ойл» Александра Югана. Затем собственником «Кузбассмясопрома» стал Владимир Балобанов, в декабре 2019 года предприятие было признано несостоятельным.

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Лолита Белова