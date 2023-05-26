Имущество обанкроченного свинокомплекса в Кузбассе оценили в 96 млн рублей

Объекты недвижимости с земельными участниками, оборудование и транспортные средства обанкроченного ООО «Кузбассмясопром» оценены в 95,8 млн руб. Всего в списке – 100 объектов недвижимого имущества и 24 позиции движимого. В том числе, восемь земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 384,6 тыс. кв , различные здания и сооружения, часть из которых обозначены как «объект не идентифицирован». Все это находится в Промышленновском муниципальном округе Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В списке оцененного движимого имущества 24 позиции: металлические стеллажи, контейнеры, емкости, кормовые ванны, дозирующий смеситель кормов, коптильная камера, компьютерные блоки управления, два грузовика и легковой автомобиль.

Большая часть имущества оценена как непригодная к эксплуатации. Как пояснил «Ъ-Сибирь» конкурсный управляющий Глеб Макаров, должник долгое время не вел производственной деятельности, а его активы были лишь недавно возвращены в конкурсную массу после оспаривания сделок с аффилированными лицами бывших собственников предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до февраля 2018 года владельцем «Кузбассмясопрома» был Евгений Юган — сын совладельца ООО «Алтаймясопром» (также было признано банкротом) и бывшего владельца УК «Кем-ойл» Александра Югана. Затем собственником «Кузбассмясопрома» стал Владимир Балобанов, в декабре 2019 года предприятие было признано несостоятельным.

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Игорь Лавренков, Кемерово