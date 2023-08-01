В Алтайском крае 20-летнего дебошира отправили на принудительные работы за повреждение памятника

Бийский городской суд Алтайского край приговорил 20-летнего местного жителя к обязательным работам за повреждение памятного объекта. По данным региональной прокуратуры, молодого человека признали виновным по ч.2 ст.243.4 УК РФ.

В марте текущего года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения повредил конструкцию «Звезда» в парке Победы Бийска. Конструкция посвящена участникам Великой Отечественной войны.

С учетом обстоятельств произошедшего, молодому человеку назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Место для отбывания работы будет устанавливать местное самоуправление по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

В настоящее время повреждённый объект полностью восстановлен, уточнили в прокуратуре.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале февраля текущего года в Барнауле задержан мужчина, подозреваемый в повреждении баннеров, установленных на аллее памяти воинам-десантникам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес руками и ногами удары по мемориальным табличкам с фотографиями военнослужащих.

Александр Киселев