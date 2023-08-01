В Екатеринбурге построят часовню для сотрудников МЧС

В Екатеринбурге рядом с главным управлением МЧС по Свердловской области построят часовню в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина». В пресс-службе Фонда святой Екатерины, профинансировавшего проект, сообщили, икона «покровительствует пожарным, спасателям и сотрудникам МЧС и защищает дома от пожаров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Фонд Св. Екатерины Фото: Фонд Св. Екатерины Фото: Фонд Св. Екатерины Следующая фотография 1 / 3 Фото: Фонд Св. Екатерины Фото: Фонд Св. Екатерины Фото: Фонд Св. Екатерины

Благословение на строительство дал митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений (Кульберг). На месте, где появится часовня, он провел молебен, который посетили сотрудники МЧС.

Инициатором строительства часовни выступил руководитель регионального ГУ МЧС Владимир Теряев. «До сегодняшнего дня в столице Урала не было святого места, где можно было бы помянуть сотрудников, которые отдали свою жизнь при выполнении служебного долга, и тех ветеранов, которые уже закончили свой земной путь»,— отметили в Фонде.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге построят храм во имя святого Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского в память о погибших военных. Храм возведут на территории воинского соединения радиационной, химической и биологической защиты на ул. Космонавтов, 77.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте