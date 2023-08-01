Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении и убийстве в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя поселка Смолино, подозреваемого в похищении девушки и убийстве другой. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своем telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 51-летний житель челябинского поселка Смолино подозревается с в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, осенью 2009 года челябинец познакомился с девушкой, которой на тот момент было 19 лет, и пригласил ее под предлогом распития спиртных напитков в свой частный дом. Так он удерживал челябинку до 30 июля этого года, когда ей удалось совершить побег после госпитализации похитителя из-за обострения психического заболевания. Кроме того, следователи установили причастность подозреваемого к убийству местной жительницы в 2011 году. После совершения преступления мужчина расчленил тело и закопал останки в погребе дома, считает следствие. В доме, где похититель удерживал девушек, все это время также жила мать подозреваемого.

Челябинец под надзором правоохранительных органов находится в психиатрической больнице.

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