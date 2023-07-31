СК подтвердил причастность челябинского похитителя к убийству

В Челябинске сотрудники Следственного комитета РФ подтвердили причастность горожанина, подозреваемого в похищении девушки в 2009 году, к убийству. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управление СК России.

По версии следствия, убийство женщины произошло в 2011 году. Житель челябинского поселка после преступления расчленил тело и закопал в погребе, считают следователи.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 31 июля правоохранительные органы сообщили о том, что 51-летний житель поселка Смолино в Челябинске 14 лет держал в плену женщину. В частном доме кроме похитителя жила его мать. Пленница совершила побег 30 июля благодаря тому, что мужчину после длительного употребления алкоголя госпитализировали в психиатрическую больницу.

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